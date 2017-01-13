Ersun Yanal'dan Ekici ve Yumlu açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ekici konusunda beIN Sports'a çarpıcı açıklamalar yaptı.



Bursaspor maçı kadrosunda olmayan yıldız oyuncu için Yanal, "Takımın bir bölümü yenileniyor, bir bölümü gidiyor. Mehmet Ekici konusu netleşmeden onu oynatmak istemiyorum. Değerli bir oyuncu ama bekliyoruz" diye konuştu.



Deneyimli teknik adam maç kadrosunda olmayan Mustafa Yumlu için de "Mustafa Yumlu'nun da bir transfer görüşmesi var, takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.