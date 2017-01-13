Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi!

Tarih13 Ocak 2017 , 19:08

Yorum
Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Kulübü ile Aziz Yıldırım'ı tedbirsiz olarak Disiplin Kuruluna gönderdi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me