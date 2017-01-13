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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Tarih13 Ocak 2017 , 16:41

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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

İkinci yarı hazırlıkları kapsamındaki Antalya kampını tamamlayan Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından, Can Bartu Tesislerinde bugün yaptığı antrenmanla, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında, 15 Ocak Pazar günü, Ülker Stadyumu Fenerahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 14.30’da başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Adanaspor maçı hazırlıklarını, 14 Ocak Cumartesi günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak. 

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