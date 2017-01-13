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Fenerbahçe'de Kjaer müjdesi!
13 Ocak 2017 , 11:42
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sağ arka adelesinde ağrılar hisseden Simon Kjaer, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Adanaspor maçında forma giyecek.
Sağ arka adalesinde ağrı hissettiği için Partizan ile oynanan hazırlık maçında riske edimeyen Simon Kjaer'in, ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Danimarkalı defans oyuncusu, Adanaspor karşısında forma giyebilecek. Kjaer'in yoğun bir tedaviyle maça yetiştirileceği belirtildi.
Amk
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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