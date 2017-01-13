"Fethetmem 3 ay sürdü"

Zlatan İbrahimovic yine iddialı açıklamalarıyla gündemde. Manchester United'da kendisini kanıtladığını düşünen golcü oyuncu "İngiltere'yi fethetmem sadece 3 ay sürdü" dedi.

Zlatan İbrahimovic, bu sezon Manchester United formasıyla 13’ü Premier Lig'de olmak üzere toplam 18 gol attı. Gol krallığı yarışında Chelsea’li Diego Costa'yı sadece 1 gol geriden takip eden İbrahimovic, artık kendisini kanıtladığını düşünüyor..

Hedefinin gol krallığı olmadığını vurgulayan İbrahimovic "Tek hedefim var o da United formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşamak. Çünkü bireysel hedefimi zaten gerçekleştirdim. United'a transfer olduğumda İngiltere'yi fethedeceğimi söylemiştim ve sadece 3 ay içinde sözümü tuttum" dedi.

Golcü oyuncu, lider Chelsea'nin 10 puan gerisinde 6. basamakta olmalarına karşın, şampiyonluk şanslarının da hala devam ettiği görüşünde.

Son dönemde uyum sorununu aştıklarını vurgulayan İbrahimovic "Doğru yolda ilerliyoruz. Aldığımız sonuçlar da bunu gösteriyor. Chelsea'nin çok gerisinde görünsek de, bu şekilde oynamaya devam edersek şampiyon olabiliriz" dedi.

Son 15 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, bu süreçte son 9 maçını kazandı.

Ntvspor