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Fuat Buruk'tan hakemler için flaş sözler!
13 Ocak 2017 , 23:08
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Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor’a 2-1 yenilen Bursaspor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun maç sırasında tribüne gönderilmesiyle karşılaşman sonunda yardımcı antrenör Fuat Buruk açıklamalarda bulundu.
Buruk, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun yeterli bir hakem olmadığını belirtti. Buruk’un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle;
“İkinci yarıya kötü başladık. İyi bir takımla oynadık. 10 kişi kalınca daha da iyi oynadılar. Bize alan bırakmadılar. Daha çabuk oynayabilirdik. Zemin de topun daha hızlı oynanmasını etkiledi. Onları tebrik ediyorum.
Hakemleri çok seviyorum. Çok seviyoruz hepsini, yakışıklılar, iyi görünümlüler ama yeterli değiller. Biraz daha üstlerine koymaları lazım. Bu işe duygularını katmamaları gerektiğini düşünüyorum. Daha samimi olabilirler. Ben kendi adıma söylüyorum, hakemlere güvenmiyorum ve inanmıyorum. İstediğini çaldı, istemediğini çalmadı. Hakemlerin çoğu usta değildir. Kendilerini de zor geliştirecekler bence. Allah Türk futboluna kolaylık versin.“
Sahada istediklerini yapamadıklarını anlatan Buruk, ''Bugün iyi bir takıma karşı kaybettik. Trabzonspor iyi oyunculardan oluşan bir takım. Kötü goller yedik. Ayrıca karşılaşmanın hakeminin de oyunu gerdiğini düşünüyorum. Maçlar biraz duygusal yönetiliyor. Trabzonspor'u kutluyoruz. Biz sadece bir maç kaybettik. Hedefimiz ilk 5 ve Avrupa kupalarına katılmak." ifadelerini kullandı.
(AMK)
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