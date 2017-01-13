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Galatasaray Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi!
13 Ocak 2017 , 14:26
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Ahmet Çalık'ı Kamu Aydınlatma Platformuna bildirdi.
İşte o açıklama;
Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Ahmet Çalık ve kulübü Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. KAP'a yapılan transfer bildirimi şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık ve Kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2016-2017 sezonu için net 450.000 EUR sabit transfer ücreti
2017-2018 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
Kulüp bu dönem içerisinde futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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- Futbol
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- Galatasaray
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