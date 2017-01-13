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Galatasaray kafilesi Konya'da
13 Ocak 2017 , 16:56
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın yapacağı karşılaşma için Konya'ya geldi.
Kafileyi Konya Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara çiçek verdi.
Yeni transferler Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues de kafilede yer aldı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.
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