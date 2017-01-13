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Galatasaray, Ömer Ali Şahiner'in peşinde
13 Ocak 2017 , 10:31
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Transfer hamlesini sürdüren Galatasaray, Atiker Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahiner'i gündemine aldı.
Sağ kanat için alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan oyuncu için Atiker Konyaspor ile temasa geçtiği ifade edildi. Çabukluğu ile bilinen 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Skorer
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