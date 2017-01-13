Galatasaray, Ömer Ali Şahiner'in peşinde

Transfer hamlesini sürdüren Galatasaray, Atiker Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahiner'i gündemine aldı.

Sağ kanat için alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan oyuncu için Atiker Konyaspor ile temasa geçtiği ifade edildi. Çabukluğu ile bilinen 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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