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Gaziantepspor-Antalyaspor maçı öncesi taraftara şok haber
13 Ocak 2017 , 11:11
Gaziantepspor'un Antalyaspor ile yapacağı karşılaşma Gaziantep Arena'daki yapılacak.
İl spor güvenlik maçın Yeni stadda oynaması kararını alırken önemli bir karar daha aldı. Buna göre Gaziantepspor-Antalyaspor maçında Yeni stadın sadece alt tribünlerine taraftar alınacak. Tribünlerin üst bölümüne ise taraftar alınmayacak. Zorlu maçta tribünlerde 15 bin taraftarın olması bekleniyor. Statta ayrıca 500 özel güvenlikçi görev yapacak.
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