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Gaziantepspor-Antalyaspor maçı öncesi taraftara şok haber

Tarih13 Ocak 2017 , 11:11

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Gaziantepspor-Antalyaspor maçı öncesi taraftara şok haber

Gaziantepspor'un Antalyaspor ile yapacağı karşılaşma Gaziantep Arena'daki yapılacak.

İl spor güvenlik maçın Yeni stadda oynaması kararını alırken önemli bir karar daha aldı. Buna göre Gaziantepspor-Antalyaspor maçında Yeni stadın sadece alt tribünlerine taraftar alınacak. Tribünlerin üst bölümüne ise taraftar alınmayacak. Zorlu maçta tribünlerde 15 bin taraftarın olması bekleniyor. Statta ayrıca 500 özel güvenlikçi görev yapacak. 

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