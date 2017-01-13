Hakan Özmert ile anlaştılar!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper lig ekiplerinden Alanyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alanyaspor, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Medipol Başakşehir'den Hakan Özmert ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Orta saha mevkisinde oynayan 31 yaşındaki futbolcu, herhangi bir sürpriz olmazsa kariyerine Alanyaspor'da devam edecek. 1.78 boyundaki oyuncui, 2016 yılından beri Medipol Başakşehir'de oynuyordu. Özellikle Karabükspor'da ortaya koyduğu futbolla hatırlanan Özmert, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir'de 11 maçta 2 gole imza atmıştı.



Aytemiz Alanyaspor, 16 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de 18 puan topladı ve 14. sırada yer aldı. Alanyaspor, bu hafta ise yarın saat 13:30'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek.