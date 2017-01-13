Hamza Hamzaoğlu tribüne gönderildi!

AJANSSPOR- Bursapor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçının ilk devresinde tribüne gönderildi.

Maçın 31. dakikasında yaşanan bir pozisyonda tacın kendilerine değil de Trabzonspor'a verilmesine çok sinirlenen Hamzaoğlu yan, 4. ve orta hakeme yoğun şekilde itiraz etti. Bunun üzerine orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu Hamzaoğlu'nu tribüne gönderdi.