''Hayal ettiğim yerdeyim''

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı stoper Ahmet Çalık, ilk röportajını GSTV'ye verdi.

3 numaralı Galatasaray formasını sırtına geçiren Ahmet, Deniz Gülen'e, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hayal ettiğim kulübe, hayallerimi süsleyen kulübe geldim. Burada milli takımdan ağabeylerim var, onların da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Adaptasyon sürecini hemen atlatıp elimden geleni yapmak, çok çalışmak istiyorum. Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluklar vardır; ben de buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim" dedi.

Transfer süreci ile ilgili konuşan Ahmet Çalık, menajerinin telefonuyla futbol kariyerinin yön değiştirdiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Evde oturuyordum; söylentiler vardı, kesin mi değil mi bilmiyordum. menajerim aradı, 'İnşallah Galatasaray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim; o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü; biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum."

Bir an evvel Galatasaray taraftarıyla buluşmak istiyorum diyen yeni transferimiz, "Çok sabırsızım bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Taraftarlarımız bizleri yalnız bırakmasınlar; bizler her zaman onlar için savaşacağız, elimizden geleni yapacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.