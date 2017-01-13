"İşimiz kolay değil"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışma yaptı.

Antrenmana, sakatlığı süren Marius Silviu Alexe, Olafur Ingi Skulason ve kaleci Oleksandr Rybka ile milli maçlar için ülkelerinde bulunan Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko katılmadı.

Kırmızı-mavililer, antrenmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde kapma girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kardemir Karabükspor ile Akhisar Belediyespor arasında yarın saat 13.30'da Dr. Necmetti̇n Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

- "Hedef galibiyet"

Kulüp futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak olduğunu söyledi.

Saha ve seyirci avantajlarının olduğunu belirten Gül, "Üç oyuncumuz milli maçlar sebebiyle ülkelerine gitti. Üç futbolcumuz ise sakat. Takım kaptanı da cezalı. Yedi eksikle kaliteli bir takımla karşılaşacağız. İşimiz kolay olmayacak. En büyük gücümüz taraftarımız olacak." ifadelerini kullandı.