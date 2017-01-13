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Karabükspor'un 3. Ukraynalısı yolda!
13 Ocak 2017 , 20:55
AJANSSPOR ÖZEL-
Kardemir Karabükspor transferde hız kesmiyor.
Kadrosuna daha önce Shakhtar Donetsk'ten santrfor oyuncusu Seleznyov ve Dynamo Kiev'den file bekçisi Rybka'yı transfer eden Karabükspor yönetimi, Dnipro Dnipropetrovsk'in genç orta saha oyuncusu Andriy Bliznichenko ilede prensipte anlaşma sağladı. Bliznichenko'nun önümüzdeki günlerde Dinipro ile sözleşmesini feshedeceği ve Karabükspor'a imza atacağı atacağı iddia edildi.
Öte yandan; bu sezon Dnipro formasıyla Ukrayna Premier Lig'de 16 maçta görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı. Genç orta saha oyuncusu Avrupa U21 Şampiyonası'nda Ukrayna formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada ise 1 gol kaydetti.
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