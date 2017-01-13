Lens mutlu, Volkan Şen mutsuz!

Fenerbahçe'nin devre arası kampında Lens ve Volkan Şen'in moral durumları birbirinden farklı bir görüntü çizdi.

Kamplarda genellikle kondisyon çalışması yapılırken, testlerde futbolcular iyi durumda çıkınca bu kez bireysel ve taktik idmanlar gerçekleştirildi. Kampta Lens ve Volkan Şen'in moral durumları birbirinden farklı bir görüntü çizdi.

Hürriyet'in haberine göre Dick Advocaat her an oyuncularını yakından takip etti. Bu disiplin, futbolcuların daha hızlı düşünüp uygulamaya geçmesini sağladı.

LENS MUTLU, VOLKAN MUTSUZ

Hollandalı hoca, kampı, mutsuz yedekleri kazanmak için fırsat gördü. Onlarla özel sohbetler yapıp, aidiyet hissetmelerini sağladı.

Kampın en mutlusu Lens'ti... Türkiye'de, uzun yıllar kalmak istediğini sürekli dile getirdi. Advocaat tüm sorunları Volkan Demirel ile paylaştı. O da arkadaşlık bağlarını güçlendirmek için her akşam bir aktivite düzenledi.

Takımın en mutsuz oyuncusu Volkan Şen'di... Karavaiev'in transferi motivasyonunu etkilemişti. Sakatlığı da ayrı bir darbe oldu.

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