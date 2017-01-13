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"Mehmet abi için hayırlısı olsun"
13 Ocak 2017 , 22:50
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AJANSSPOR- Bursaspor'un galibiyetinde 1 gol 1 asistlik bir katkı yapan Yusuf Yazıcı maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Çok mutluyum 3 puan aldık. Bunu gerçekten hak ediyoduk. İlk dönem sabrettik artık meyvelerini alıyoruz. Beni oynatan hocama teşekkür ediyorum. İnşallah hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz."
"Yusuf Erdoğan'ın 10 üzerinden 100 veriyorum" açıklaması üzerine: "Yusuf abi beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum."
"Mehmet Ekici'nin olası transferi sonrası daha fazla sorumluluk alacak mısın?" sorusu üzerine:"Hoca nasıl oynatırsa öyle oynarım. Hayırlısı olsun Mehmet Abi (ekici) için de.
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