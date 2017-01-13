Mehmet Ekici hakkında kafa karıştıran açıklama!

AJANSSPOR- Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Bursaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Baya stresli ve kaygılı bir dönem geçirdik. Gelen oyuncularla takımı daha iyi peformansa ulaştırmak zor bir iş. Beklentiler çok yüksek. Taraftar ve camiamıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılan oyuncularımızın ortaya koydukları futboldan çok kazanma hırsı ve karakterlerinden dolayı tebrik ediyorum. 2. bölge savunmasını iyi yaptık. Onları tehlikeli bölgeye sokmadık. Yüksek toplarla da aynısı yapmaya çalıştılar ama iyi durdu bizimkiler. Lütfen herkes bu takım olma sürecini biraz soluk alarak izlesin.

Kırmızı kart pozisyonu için: "N'Doye nazik ve kibar bir oyuncu. Bilinçli bir hareket yapmadı. Hakemin takdiri. yaralanmaya bu düdükleri çalıyorlar. Bize de oluyor rakibe de oluyor. İnşallah doğru karar vermiştir."

"Mehmet Ekici kadro dışı mı?" sorusu üzerine: "Mehmet Ekici bizim futbolcumuz. Şu anda spekülasyonlar var ama bizim tek bildiğimiz o bizim oyuncumuz. Bu yüzden netleşecek herhangi bir söylem ve eyleme tanık olmadık. Ekici bizim içimizde olmayı istemiyorsa bizimle olmayaktır."

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal basın toplantısında ise şunları söyledi:

Yanal, ligin güçlü takımlarından biriyle karşılaştıklarını ve kazandıklarını vurgulayarak, ''Bizim için önemli bir galibiyet. Yolumuza, kendini buraya ait hisseden oyuncularla devam edeceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Takım olmak adına biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yanal, bordo-mavili taraftarlardan kendilerine güvenmelerini ve biraz daha anlayış göstermelerini rica etti.

Teknik direktör Yanal, bir gazetecinin ''Mehmet Ekici hazırlık kampında sizinle birlikteydi ancak bugün sahada yoktu. Bunun bir nedeni var mı?'' sorusuna, ''Bir takım problemleri olabilir. Bir an önce çözmesi gerekiyor. Biz bir takım oluşturuyoruz. Şu an ne dersem yalan olur. Bununla ilgili yarın veya yarından sonra başkanımız bir açıklama yapacaktır.'' karşılığını verdi.

Ersun Yanal, yeni transfer Olcay Şahan'ın da takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.