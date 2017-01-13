Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, kulüpten izinsiz açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.

Bordo mavili yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildiren ve transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleriyle anılan Mehmet Ekici, Bursaspor maçı öncesi, ‘Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum’ şeklinde basında çıkan açıklamaları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Başkan Muharrem Usta’nın yönetim kurulu ile bir toplantı yaptığı ve kulüpten habersiz yapılan açıklamalar nedeniyle kadro dışı kararı alındığı belirtildi.

Maçın ardından 29 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor kafilesinden ayrıldığı ve İstanbul’a giderek burada başkan Muharrem Usta ile görüşeceği öğrenildi. Yapılacak bu görüşmenin ardından ise Ekici’nin durumu netlik kazanacak.

DHA