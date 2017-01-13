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Mehmet Ekici maç kadrosuna alınmadı!
13 Ocak 2017 , 18:51
AJANSSPOR- Son dönemde transferin gözde ismi haline gelen ve Bursaspor maçı için kafileye dahil edilen Mehmet Ekici, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği biliniyor. Trabzonspor'un bu hamlesi transferin bitme aşamasına geldiği şeklinde yorumlandı.
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