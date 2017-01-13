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Muslera'ya özel eldiven

Tarih13 Ocak 2017 , 10:21

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Muslera'ya özel eldiven

Galatasaray’da takımın en önemli isimlerinden olan kaleci Fernando Muslera için adeta seferberlik başladı.

Galatasaray’da takımın en önemli isimlerinden olan kaleci Fernando Muslera için adeta seferberlik başladı. Sol el beşinci parmağında kırık olan Muslera’nın Torku Konyaspor deplasmanında oynayabilmesi için ilginç bir durum ortaya çıktı.

İlk olarak Uruguaylı file bekçisi eşi Patricia’nın, sosyal medya üzerinden kaleci eldivenini yeniden diktiği fotoğrafı göstererek, “Benim oynayabilmem için çok çabalıyor” mesajını yazdı. Ardından Puma’dan yapılan paylaşımda da Muslera’nın sol eline özel bir eldiven tasarlandığı gösterildi.

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