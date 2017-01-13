- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Olcay Şahan: ''Özleyeceğim''
13 Ocak 2017 , 22:09
AJANSSPOR- Trabzonspor'un çiçeği burnunda transferi Olcay Şahan, 2-1 kazanılan Bursaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. İlk dakikadan itibaren kazanma isteğimizi sahaya yansıttık. 2-0'dan sonra kırmızı yedik.10 kişi kaldıktan sonra da kontrol bizdeydi. İkinci yarı sadece 1 atakları var zannediyorum.
"Tam adapte olamadım daha. Henüz takımla 1 idmana çıkabildim. Taraftardan özür dilemiyorum kaçırdığım o pozisyon için.
"Şu anda Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın çoğunu zaten milli takımdan tanıyorum. Daha paslaşmamız, birbirimize alışmamız zaman alacaktır.
"Yarın Nevzat Demir'de eski takım arkadaşlarımla vedalaşacağım. Nasıl olacak merak ediyorum. Onları özleyeceğim. 5 yılda çok güzel anılarım oldu."
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 2
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar