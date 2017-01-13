Olcay Şahan: ''Özleyeceğim''

AJANSSPOR- Trabzonspor'un çiçeği burnunda transferi Olcay Şahan, 2-1 kazanılan Bursaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. İlk dakikadan itibaren kazanma isteğimizi sahaya yansıttık. 2-0'dan sonra kırmızı yedik.10 kişi kaldıktan sonra da kontrol bizdeydi. İkinci yarı sadece 1 atakları var zannediyorum.

"Tam adapte olamadım daha. Henüz takımla 1 idmana çıkabildim. Taraftardan özür dilemiyorum kaçırdığım o pozisyon için.

"Şu anda Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın çoğunu zaten milli takımdan tanıyorum. Daha paslaşmamız, birbirimize alışmamız zaman alacaktır.

"Yarın Nevzat Demir'de eski takım arkadaşlarımla vedalaşacağım. Nasıl olacak merak ediyorum. Onları özleyeceğim. 5 yılda çok güzel anılarım oldu."