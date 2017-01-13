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Olcay'ın ilk performansı

Tarih13 Ocak 2017 , 22:27

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Olcay'ın ilk performansı

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Trabzonspor'un, devre arasında  Beşiktaş'dan kadrosuna dahil ettiği Olcay Şahan, Bordo-Mavili formayla Bursaspor karşılaşmasında ilk maçına çıktı. 
Bu akşam oynanan 2-1 Trabzonspor'un kazandığı Bursaspor maçında 90 dakika görev alan Olcay, 1 kez gol pozisyonuna girdi, 3 kez ikili mücadele kazandı, 70 kez topla buluştu, %72 isabetli pasla oynadı.

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