Olcay'ın ilk performansı

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Trabzonspor'un, devre arasında Beşiktaş'dan kadrosuna dahil ettiği Olcay Şahan, Bordo-Mavili formayla Bursaspor karşılaşmasında ilk maçına çıktı.

Bu akşam oynanan 2-1 Trabzonspor'un kazandığı Bursaspor maçında 90 dakika görev alan Olcay, 1 kez gol pozisyonuna girdi, 3 kez ikili mücadele kazandı, 70 kez topla buluştu, %72 isabetli pasla oynadı.