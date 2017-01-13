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Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
13 Ocak 2017 , 18:20
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı'na çağrılan Badou Ndiaye, adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ve sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı.
Mor-sarılı futbolcular antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde pas çalışması gerçekleştiren başkent ekibi, ayak tenisi ile idmanı bitirdi.
Kaleciler Zydrunas Karcemarskas, Hakan Arıkan ve Eyüp Türkaslan ise kaleci antrenörü Hakan Polat yönetiminde ayrı bir çalışma yaptı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek
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