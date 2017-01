Perde açılıyor! İşte son gelişmeler!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının perdesi bu akşam oynanacak Bursaspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla açılıyor. Timsah Arena Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Lig TV'den (bein sports) canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımını Ajansspor'dan da an be an takip edebilirsiniz.

Ara transfer döneminde şu ana kadar Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve son olarak Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı renklerine bağlayan Trabzonspor zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor'da Slovak futbolcu Bero'nun sakatlığı bulunuyor.

Hamza Hamzaoğlu ile birlikte Süper Lig'de ilk devreyi 5. sırada bitiren ev sahibi Bursaspor da taraftar desteğini arkasına alarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

İki takım 81. randevusuna çıkıyor...

Bursaspor ile Trabzonspor arasında geride kalan 80 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 40-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 120 gol atarken, Bursaspor da 63 kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca konuk takımın, deplasmanda galip gelmekte zorlanması dikkat çekiyor.

En farklı galibiyetler...

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyetler alan Trabzonspor oldu.Bordo-mavililer, 1988-89 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 galip gelmişti.

MUHTEMEL 11'LER...

Bursaspor : Harun- Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Sivok, Aziz Eraltay, Jorquera, Merter Yüce, Del Valle, Batalla, Deniz Yılmaz, Kubilay

Trabzonspor : Onur Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan, Castillo, N'Doye

Yayıncı : Lig TV (bein sports) / Ajansspor canlı anlatım

Saat : 20:00

Hakem : Yaşar Kemal Uğurlu