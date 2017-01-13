Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Rhodolfo reddetti!

Tarih13 Ocak 2017 , 08:53

Yorum
Rhodolfo reddetti!

Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gitmesi konusunda ikna eden Beşiktaş, Rhodolfo'yu aşamadı.

Sezonun ikinci yarısında forma giyme konusunda şansının düşük olduğu ifade edilerek Galatasaray'ın teklifi iletildi ancak Brezilyalı stoper bir kez daha Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda forma giymeyeceğini tekrarladı.

Fotomaç

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba