Salih ve Stoch'a Trabzonspor'dan ret

Fenerbahçe, Aatıf'ın Trabzonspor'a gitmemesi üzerine Bordo Mavili kulübe yeni bir teklif götürdü

Dick Advocaat'ın önceki gün basın toplantısında "Ona ihtiyacım var" dediği Mehmet Ekici'ye karşılık Salih ve Stoch'u öneren Sarı Lacivertlilerin bu girişi de sonuçsuz kaldı. Çünkü Karadeniz ekibi bu oyuncuları almak istemedi.



Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferi için Emenike ve Van der Wiel'in satışından gelecek para ile hareket etmeye karar verdi. (Vatan)