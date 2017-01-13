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Sergiy Sydorchuk birinci alternatif

Tarih13 Ocak 2017 , 15:22

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Sergiy Sydorchuk birinci alternatif

Fenerbahçe, orta sahaya yapmayı planladığı transfer konusunda listenin ilk sırasına Sergiy Sydorchuk'u koydu. 

Sarı lacivertliler ilk teklif verdi. Oyuncuyu satın alma opsiyonu içinde olmak kaydıyla kiralık olarak transfer etme istiyor. 
Dinamo Kiev ise kiralama yöntemini kabul etmediğini belirterek, 15 milyon Euro karşılığında futbolcuyu bırakabileceğini belirtti.  
Buna karşın Fenerbahçe, Sydorchuk'u kiralık olarak transfer etme adına alternatif planlarını Ukrayna kulübüne iletti. Ancak D.Kiev başkanı Igor Surkis şu ana kadar cevap vermedi. 

Bu arada İtalyan medyasının, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu iddia ettiği Panathinaikos'ta kiralık oynayan Kolombiyalı Ibarbo konusunda Yunan basının sorusunu yanıtlayan Mahmut Uslu, oyuncuyla ilgilenmediklerini söyledi.  

İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı orta saha oyuncusunun tüm haklarını elinde bulunduran Cagliari'ye Fenerbahçe'nin teklif verdiğini iddia etmişti.  

Özgür Sancar - Ajansspor 

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