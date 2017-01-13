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Sobol için son teklif yapıldı!

Tarih13 Ocak 2017 , 09:26

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Sobol için son teklif yapıldı!

Sol bek takviyesi için Sobol'u düşünen Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’e son teklifini yaptı.

Beşiktaş’ın, sol bek bölgesine takviye için düşündüğü oyunculardan biri olan Eduard Sobol için kulübü Shakhtar Donetsk’e son teklif yapıldı. Zorya’da kiralık olarak oynayan Sobol için Shakhtar’a 1.5 milyon Euro’luk bir rakam önerildiği bildirildi.

Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor

Siyah-Beyazlılar’ın bu teklif konusunda bir artış yapmayacağı ve karşı tarafın bunu kabul etmesi halinde oyuncuyu 1.5 yıl kiralık olarak kadrosuna katacağı bildirildi. Hatırlanacağı gibi Sobol, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a gelmeyi çok istediğini ifade etmişti.  

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