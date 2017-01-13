Stancu transferinde hastalık engeli

AJANSSPOR ÖZEL-

Bursaspor'un İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

İlk olarak bu akşam oynanacak olan Trabzonspor maçına ilişkin konuşan Ali Ademoğlu, "Trabzonspor iyi bir takım, bizde karşılaşmaya iyi hazırlandık. Teknik heyet ve scout ekibimizle beraber güzel transferler yaptık. Hamza hocamız oyun anlayışını uyguluyor, idmanlardaki havamız çok iyi. Devre arası kamp dönemi aile havası içerisinde gayet iyi geçti. Taraftarımıza karşılaşma öncesinde seslenmek istiyorum. Futbolcular bizim evlatlarımız, taraftarlarımızın futbolcu kardeşlerimize iyi ve kötü günde sarılması gerekiyor. Taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcu bütünlüğü bizi başarıya götürecektir" dedi.

-Stancu'yu istiyoruz

Kadrolarına Jovic ile Onur Atasayar'ı takviye ettiklerini belirten Ademoğlu, "Devre arası transfer döneminde sağ bek ve sol bek transferinde Jovic ve Onur Atasayar ile anlaşma sağladık. Stancu için girişimlerimiz doğru, Hamza hocamız oyuncuyu istiyor. Bizde hocamızla bu konuyu önemsedik fakat anlaşmanın iyi gittiği bir yerde bir anda Gençlerbirlıği tarafından oyuncu satılmayacak haberi geldi. Şuan tekrar konu canlandı. İlhan Cavcav rahatsız oldugu için görüşmeler askıya alınmıştı. İnşallah Stancu transferi olumlu sonuçlanacak" diye konuştu.