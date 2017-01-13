Takıma ısınamadı!

Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Mitrovic konusunda ne yapacağına karar veremiyor

Genelde geriden oyun kurmak isterken pas hataları yapan, arkadaşları ile koordinasyon konusunda sorunlar yaşayan Mitrovic'in bu haliyle 11'de forma giyme ihtimali görünmüyor. Yavaş olmasıyla da dikkat çeken Mitrovic'i 11'de düşünmeyen Güneş, Ersan gelse bile defansın göbeğini Marcelo- Tosic ikilisinden kuracak.



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