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Takıma ısınamadı!
13 Ocak 2017 , 08:55
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Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Mitrovic konusunda ne yapacağına karar veremiyor
Genelde geriden oyun kurmak isterken pas hataları yapan, arkadaşları ile koordinasyon konusunda sorunlar yaşayan Mitrovic'in bu haliyle 11'de forma giyme ihtimali görünmüyor. Yavaş olmasıyla da dikkat çeken Mitrovic'i 11'de düşünmeyen Güneş, Ersan gelse bile defansın göbeğini Marcelo- Tosic ikilisinden kuracak.
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