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Trabzonspor'da Rodallega çıkmazı!
13 Ocak 2017 , 00:25
Ara transfer döneminde hareketli günler geçiren Trabzonspor'un forvet hattını güçlendirmek için gündeme aldığı Akhisar Belediyespor’da forma giyen Hugo Rodallega’dan can sıkan bir haber geldi.
Akhisar Belediyespor’la Rodallega için her konuda anlaşan Trabzonspor oyuncuya yaptığı 2 Milyon Euro’ya yakın teklif sonrası beklemeye geçmişti. Kolombiyalı oyuncudan bugüne kadar olumlu yanıt gelmezken işin perde arkasında başka bir kulübün yaptığı teklif olduğu ortaya çıktı. Golcü oyuncu için bir Çin kulübünün devreye girdiği ve yıllık 5 Milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Bu teklif nedeniyle Rodallega’nın kafasının karıştığı ve Çin ekibine transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
Yaşanan bu gelişmelerden Trabzonspor yönetiminin de haberdar olduğu ve olumsuz bir duruma karşı yeni arayışlar içine giridiği kaydedildi.
(Haber61)
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