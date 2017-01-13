Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması!

Tarih13 Ocak 2017 , 17:20

Yorum
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması!

Trabzonspor genç oyuncusu Muhammet Beşir'in, 1461 Trabzon'a kiralandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Muhammet Beşir' in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar 300.000.-TL + KDV karşılığında, 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret  A.Ş.' ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me