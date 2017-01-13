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Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması!
13 Ocak 2017 , 17:20
Trabzonspor genç oyuncusu Muhammet Beşir'in, 1461 Trabzon'a kiralandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Muhammet Beşir' in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar 300.000.-TL + KDV karşılığında, 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.' ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
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