Trabzonsporlu gençten dikkat çeken performans!

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Trabzonspor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon bulduğu şansı iyi değerlendiriyor.

Ofansif orta saha oyuncusu sezon başından beri oynadığı 6 maçta, 3 gol 4 asistlik katkı verdi. Böylece Yusuf, sahada olduğu her 46 dakikada bir skora katkı yaparak dikkatleri üzerine topladı.

Yusuf attığı ve attırdığı toplam yedi golün hepsini, iki maç içinde yaptı. Trabzonspor'un, 22 Aralık 2016'da oynanan ve Kızılcabölükspor'u 5-0 yendiği kupa karşılaşmasında 2 gol 3 asistlik performans gösteren Yusuf, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.