- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonsporlu gençten dikkat çeken performans!
13 Ocak 2017 , 21:28
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
-AJANSSPOR
Trabzonspor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon bulduğu şansı iyi değerlendiriyor.
Ofansif orta saha oyuncusu sezon başından beri oynadığı 6 maçta, 3 gol 4 asistlik katkı verdi. Böylece Yusuf, sahada olduğu her 46 dakikada bir skora katkı yaparak dikkatleri üzerine topladı.
Yusuf attığı ve attırdığı toplam yedi golün hepsini, iki maç içinde yaptı. Trabzonspor'un, 22 Aralık 2016'da oynanan ve Kızılcabölükspor'u 5-0 yendiği kupa karşılaşmasında 2 gol 3 asistlik performans gösteren Yusuf, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 2
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar