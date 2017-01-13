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Transfer defteri kapanmadı!
13 Ocak 2017 , 10:20
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- Galatasaray
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Çin’e transfer olacağına yönelik iddialar olan Alman futbolcu Lukas Podolski’nin takımla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Podolski’nin Galatasaray’ın futbolcusu olduğunu belirten Nazifoğlu, “Antrenmanlarına devam ediyor. Atiker Konyaspor maçına da bizimle beraber gelecek. Maçta görev verilirse oynayacak. Transfer durumu bizim dışımızda gelişen olay. Futbolcumuzla bir ilgilenme var. Bir zamana kadar bu ilgilenmeye cevap verebileceğimizi söyledik. Ondan sonra bu konuyu kapatacağız” diye konuştu.
Nazifoğlu, basın mensuplarının transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine, “Transfer defterini kapatmadık. Oyuncu alacağız ama şu anda mevkisini söyleyemem. Podolski giderse mutlaka forvet transferi yapacağız. Podolski gitmezse alternatiflere bakacağız” ifadelerini kullandı.
Levent Nazifoğlu, kadroda düşünmedikleri Chedjou ile dün bir toplantı yaptıklarını ve kararlarını kendisine iletiklerini dile getirdi.
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