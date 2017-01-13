UEFA'nın favorisi Fenerbahçe

Kurumsal yapıya büyük önem veren Fenerbahçe Kulübü, farklı bir alanda Avrupa’nın zirvesine doğru ilerliyor.

Kurumsal yapıya büyük önem veren Fenerbahçe Kulübü, farklı bir alanda Avrupa’nın zirvesine doğru ilerliyor. Dijital ve sosyal medyada yatırımlarıyla dikkat çeken ve hızlı bir gelişim gösteren sarı-lacivertliler, UEFA’nın da dikkatinden kaçmadı.

UEFA’nın dijital medya bölümü, Fenerbahçe ile temasa geçerek birçok önemli işbirliğine gitti. Son olarak Avrupa’nın en çok ziyaret edilen internet siteleri arasında 6. sırada olan sarı-lacivertliler; Real Madrid, Barcelona ve Manchester United ile beraber üst sıralarda yer alıyor.

UEFA, Fenerbahçe’nin çalışmalarından etkilendiğini de kulübe bildirdi. UEFA’nın sosyal medya konusunda yetkililere, “Fenerbahçe bizim için Real Madrid ve Barcelona kadar önemli ve başarılı” dediği öğrenildi. Hatta Avrupa Ligi maçlarında birçok görsel konusunda Fenerbahçe ve UEFA arasında ortaklaşa işler de yapıldı. UEFA, Fenerbahçe’nin birçok görselini örneklerini aldı.

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