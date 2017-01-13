'Video hakem uygulaması bazılarının işine gelmez'

Video hakem uygulamasını yorumlayan FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, bu uygulamanın bazı hakemlerin işine gelmediğini söyledi.

Antalya’daki hakem seminerinde sezonun ikinci yarısında kullanılacağı açıklanan Video Yardımcı Hakem Sistemi VAR, futbol kamuoyundan farklı yorumlar alıyor. Gelişmeleri değerlendiren eski FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli, bu sisteme karşı çıkanları eleştirdi. “Süper Lig'deki 18 kulübün üzerinde hemfikir olduğu ‘Video yardımcı hakem' uygulaması için önümüzdeki hafta protokol imzalanacak ve yeni sezonla birlikte hayata geçecek. Ben bu kararı destekleyenlerdenim. Müthiş derecede faydalı olacağına inanıyorum. Hakemlik yaparken bazı pozisyonlardan sonra ‘Keşke bir kez daha izleme şansım olsa' derdim. Artık hakemlerimiz bu şansa sahip olacaklar. Bu sistemi istemeyenlerin işine gelmiyor çünkü artık suçu hakeme atma şansları ortadan kalkacak.”

MAÇIN AKIŞINI ETKİLEMEZ

“Tabi uygulama hakemin kenara gelip görüntüyü izlemesi ile hayat bulmalı. Başkası izleyip hakemi uyaracaksa araya başka şeyler girer ki bunun altından kimse kalkamaz. Yine de hata yapılmayacak diye bir şey yok, hata yine olacak. Maçın akışını etkileyeceğini de düşünmüyorum çünkü maç içinde bir-iki kritik pozisyon yaşanacaktır. Hakem emin olduğu kararı izlemeye gerek duymaz, kafasında soru işareti olan pozisyonun tekrarını izler.”

‘VAR’ NEDİR?

Video Yardımcı Hakem Sistemi (Video Assistant Referees-VAR). Sadece goller, penaltı kararları ve kırmızı kart kararlarında kullanılacak. Sistem, hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yani, pozisyonla ilgili son kararı yine maçın hakemi verecek. Sistemde, maçın hakemi kararını Video Yardımcı Hakem'den aldığı bilgi sonrasında ya da önemli pozisyonlarda saha içine kurulacak ekrandan pozisyonu izledikten sonra değiştirebilecek.

Amk