Yepyeni bir sayfa!

Devre arası döneminin hareketli takımı Trabzonspor, sil baştan diyerek ikinci yarıyı bekliyor.

Sezonun ilk yarısında büyük hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, Akyazı Şenol Güneş Stadı ve yeni transferleriyle temiz bir sayfa açıyor. Bursaspor maçıyla sahaya inecek Ersun Yanal’ın takımı, her şeye sıfırdan başlıyor.

Trabzonspor’da sezonun ikinci yarısı farklı bir heyecanla bekleniyor. Sezonun ilk yarısında sportif anlamda sıkıntılar çeken ve özellikle sezon başı kurulan kadrodan hiç faydalanamayan bordo-mavililer, yeniden toparlanmak için hazırlanıyor.

Devre arası döneminde adeta yeniden bir yapılanmaya giden Karadeniz ekibi, her anlamda yeni bir sayfa açıyor.

Uzun süredir beklenilen Akyazı Şenol Güneş Stadı’na geçen bordo-mavililer, sportif açıdan da başarı hedefliyor. Zira transfer döneminde Trabzonspor, adeta bir yapılanmaya gitti.

Sol ve sağ bekte kadrosuna takviyeler yaparak Emmanuel Mas ile Joao Pereira’yı getiren Ersun Yanal’ın takımı, eski yıldızı Carl Medjani’yi 2 sezonluk aradan sonra kadrosuna kattı.

Son olarak da Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Olcay Şahan ile anlaşan Karadeniz temsilcisi, ciddi anlamda kadrosuna dokunuşlar yaptı. Ayrıca kadrodan Güray Vural, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz ile vedalaşıldı.

Ersun Yanal’ın kafasındaki kadro yapısına yakın bir takım kurulurken, Bursaspor sınavı da önemli bir hedef olarak belirlendi. İkinci yarıda üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapan Trabzonspor, Timsah Arena’dan mutlaka 3 puan hedefliyor.

Ayrıca yeni sezon öncesi bordo-mavili camiayı en çok heyecanlandıran durum; Akyazı Şenol Güneş Stadı olacak. Camiayı yeniden kenetlemeyi planlayan Trabzonspor yönetimi, yeni stat ile taraftarlara heyecan kazandırmayı planlıyor.



Skorer