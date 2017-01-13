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Yusuf'tan adaşına büyük övgü!

Tarih13 Ocak 2017 , 22:32

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Yusuf'tan adaşına büyük övgü!

AJANSSPOR- Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, 2-1 kazandıkları Bursaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Adaşım kardeşim Yusuf Yazıcı'yı tebrik ediyorum . Müthiş bir performans sergiledi. 10 kişi oynamamıza rağmen çok güzel mücadele ettik. Bu sadece galibiyet değil takımdaşlık anlamında da çok güzel oldu. 3 puanla başlamak mayısların güzel geçeceğinin habercisi. 

"Şanssızlık ve dikkatsizlik oldu. Daha farklı olabilirdi maç. O pozisyonları atarsak daha güzel günler göreceğiz.

"Yusuf Yazıcı'ya 10 üzerinden 100 veriyorum. İnşallah arkadan gelen arkadaşlarımız onu örnek alırlar. Trabzonspor'u böyle gençler büyütecek. "

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