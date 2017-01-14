13 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın yaklaşık 13 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı. 27 Mart 2004 tarihinde Adana 5 Ocak Stadı'ndaki son randevuyu Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan mücadelede, geride kalan 42 lig maçından 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Adanaspor kazandı, 14 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 71 golüne, turuncu-beyazlılar 31 golle yanıt verdi.

Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0, Adana'da da 2-1'lik skorla galip geldi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Adanaspor, İstanbul'da 21 kez lig maçında karşılaştı.

Sarı-lacivertliler bu maçlardan 13'ünü kazandı, Adanaspor 4 kez deplasmanda galip geldi. İstanbul'daki 4 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 41, Adanaspor 14 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1998-1999 sezonunda evinde 6-0'la aldı.

Adanaspor ise Fenerbahçe karşısında aldığı 7 lig galibiyetinden 5'ini tek farklı skorlarla elde ederken, 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 4-2, 2002-2003 sezonunda da Adana'da 3-1 galip geldi.

İki takım arasında en gollü maçlardan biri de 1980-1981 sezonunda Adana'da 3-3'le yaşandı.