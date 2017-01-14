Ahmet Şan, kırmızı kart pozisyonunu anlattı

Sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Atiker Konyaspror'da Başkan Ahmet Şan maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şan'ın hakemleri eleştirdiği açıklaması şöyle;

"Taraftarlarımız yalnız bırakmadılar. Kırmızı kart gören Ali Çamdalı'ya Biraz önce sordum ne söyledin diye. Sneijder'in hakeme yaptığı ağır itirazlar sonrasında kart göstermemesinden dolayı sen korkaksın dedim diyor.



Faul olmayan pozisyona faul veriyorsun, sonra sarı kart veriyorsun sonra itirazdan kırmızı kart veriyorsun. 11'e 11 oynarken Galatasaray pozisyonu yoktu. 10 kişi kalınca pozisyon buldular.



Yusuf Namoğlu'ndan rica ediyorum. Hakemler konuşamıyor madem kendisi sadece bize söylesin. Sneijder hakeme ne söyledi.



Sadece 90 dakika De Jong izlensin. Neler yaptığına bakılsın.



Türkiye'de yine futbolda eski oyunlar oynanmaya başladı. İstanbul takımlarına karşı bunu hep yaşıyoruz". Hakemi eleştirin tepki veriyorlar o zaman ben de Metin Kalkavan'ı tebrik edeyim. Pardon Mete Kalkavan"