Ali Çamdalı'dan manalı tweet!

AJANSSPOR- Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri maçta iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Ali Çamdalı, Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Hakeme dört kere "korkaksın" dediği iddia edilen Konyaspor kaptanı Twitter hesabından, "Doğruluk yüzünden öleceğini bilsen bile yine doğru ol. Hz. Ömer (ra)" mesajını paylaştı.