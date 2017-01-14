Beşiktaş Başkanı Orman, “Forvet alma imkanımız var. Ancak kur dalgalanması bize son senemizde sıkıntı yaratabilir” dedi, yönetim de, “İçimize sinmeyecekse hiç almayalım daha iyi” diye konuştu.

Transfer konusunda Mehmet Ekici üzerine yoğunlaşan ancak golcü konusunda da henüz defteri kapamayan Beşiktaş’ta yönetim Finansal Fair Play kriterlerini ön planda tutuyor.



Başkan Fikret Orman’ın, “Forvet alma imkanımız var. Fakat kur dalgalanması bize UEFA kriterlerinin son senesinde sıkıntı yaratabilir. Bu kulübü denetimlerden buraya getirdikten sonra tekrar en başa dönemeyiz. O nedenle çok yetenekli ve genç bir golcü bulursak alabiliriz ama bizim için önemli olan maddi kriterler” sözünü değerlendiren siyah-beyazlılar, Orman’a destek verdi. Yöneticilerin, “Alacağımız forvet içimize sinmeyecekse hiç almayalım daha iyi” dedikleri öğrenildi.



Trabzonsporlu Mehmet Ekici’yi Fenerbahçe’ye kaptırmamak için yoğun mesai harcayan Beşiktaşlılar, Olcay transferi sırasında bordo-mavililerden söz aldı. Karadeniz ekibi ve babasıyla prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlıların, Mehmet’i gelecek sezonun 10 numarası olarak düşündüğü ifade edildi.

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı ve iki sene kiralamayı düşündüğü Ersan Gülüm de, Rhodolfo’yu bekliyor. Eski kulübü Gremio ile görüşen Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş’tan ayrılması durumunda Ersan, siyah - beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

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