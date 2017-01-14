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"Antalya'daki antrenman temposu daha yüksekti"
14 Ocak 2017 , 19:41
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya farklı galibiyetle moralli başlamalarının önemli olduğunu söyledi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'daki hava şartları nedeniyle Antalya kampını uzatmak zorunda kaldıklarını belirtti.
"Planladığımız programın dışına çıkmak zihinsel yorgunluğa sebep oldu." diyen Abdullah Avcı, şöyle konuştu:
"Rakibin durumu nedeniyle futbolcuları, oyunun içinde tutmaya çalışsak da zihinsel olarak tam olarak hazırlanmak kolay değildi. İlk yarıda 2-0 olmasına rağmen rakip de oyuna ortaktı. 3. golü bulunca oyun tamamen elimize geçti. İnanın Antalya'daki antrenman temposu daha yüksekti. Bugünün güzel tarafı 5-0 kazanmak, gol yememek, 17 haftada 39 puanı bulmak ve ligin namağlup takımı olarak devam etmekti. İkinci yarıya böyle bir başlangıç yapmak önemliydi."
Abdullah Avcı, yeni transferleri İrfan Can'ın, sarı kart görmesi nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayacağını hatırlatarak, "İrfan Can aramıza yeni katıldı, çok yetenekli bir oyuncu, eksikleri var. Çok ucuz bir sarı kart gördü, ona üzüldü. Cengiz, nasıl kısa sürede Türk futboluna çıktıysa, İrfan da Türk futboluna önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
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