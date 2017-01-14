Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Aslan sol bekini buldu

Tarih14 Ocak 2017 , 09:03

Yorum
Aslan sol bekini buldu

Olcan Adın’la sezon başında yolların ayrılmasıyla takımdaki tek sol bek olarak Lionel Carole kalan Galatasaray, bu bölgeye yeni bir takviye yaptı.

Sarı-Kırmızılılar, U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Soner Gönül’le 2.5 sezonluk profesyonel sözleşme imzaladı.

Genç futbolcunun ligin ikinci yarısında A takımla idmanlara katılacağı ve teknik direktör Riekerink’ten şans bekleyeceği öğrenildi.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba