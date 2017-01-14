Aslan sol bekini buldu

Olcan Adın’la sezon başında yolların ayrılmasıyla takımdaki tek sol bek olarak Lionel Carole kalan Galatasaray, bu bölgeye yeni bir takviye yaptı.

Sarı-Kırmızılılar, U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Soner Gönül’le 2.5 sezonluk profesyonel sözleşme imzaladı.

Genç futbolcunun ligin ikinci yarısında A takımla idmanlara katılacağı ve teknik direktör Riekerink’ten şans bekleyeceği öğrenildi.

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